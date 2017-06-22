الكهرباء : “الحرم المكي” يُسجل حمل ذروي قياسي بزياده قدرها 20 % عن العام الماضي

سجل الحرم المكي الشريف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك هذا العام حملاً ذروياً قياسياً بلغ (102 م.ف.أ)، بزياده قدرها (20 %) عن الحمل الذي تم تسجيله العام الماضي، حيثُ نجحت الشركة السعودية للكهرباء في اجتياز الحمل القياسي الجديد في الحرم المكي الشريف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة.

وكانت الشركة قد نجحت، مطلع الأسبوع الجاري، في اجتياز أكبر اختبار لقدراتها بعد أن سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ (61162) ميجاوات، متجاوزةً ما تم تسجيله في عام 2016م الماضي بمقدار (666) ميجاوات.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة سجلت حملاً كهربائياً بلغ (661 م.ف.أ)، بزيادة قدرها (6%) عن العام الماضي، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة رقماً جديداً بلغ (3780) ميجاوات، مقارنة بـ (3729) ميجاوات العام الماضي، منوهة إلى أن المشاريع الكهربائية التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، والخطة الكهربائية لموسم العمرة وشهر رمضان المبارك، نجحت في تجاوز الأحمال الجديدة بموثوقية عالية.

وأكدت أن الاستعدادات الجيدة والمبكرة لموسم العمرة من قبل المختصين، وإجراء عمليات وبرامج صيانة متقدمة، والمشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة منذ بداية هذا العام في المنطقة، كان لها دورٌ هام في تجاوز الشبكة الكهربائية للأحمال الذروية الجديدة، مضيفةً بأنه تم تشغيل عدد (3) محطات تحويل مركزية جهد 380 ك.ف.، وعدد (18) محطة تحويل رئيسية جهد 110 ك.ف بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة إجمالية بلغت (136,5 مليون ريال)، وكذلك تنفيذ مشاريع تعزيز وتحسين شبكات التوزيع وربط محطات التحويل بمنطقة مكة المكرمة للعام الحالي 2017م بتكلفة إجمالية بلغت (2,575 مليون ريال)، مُشيدة في الوقت نفسه بجهود وانجازات المهندسين والفنيين، ودورهم الفعال في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية بالعاصمة المقدسة.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتنفيذ نحو 116 مشروع بمنطقة مكة المكرمة بقيمة (52,819 مليار ريال) والتي من بينها مشروع محطة توليد جنوب جدة بقدرة 2460 ميجاوات، ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد الحرام، ومشروع ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية (جهد 380 ك.ف)، ومشروعي محطتي التحويل الخاصة بإيصال الخدمة الكهربائية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الرياضية.