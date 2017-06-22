شيخ قبيلة “الحربي” بفيفاء يهنئ ويبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

باسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. وبعد

أصالةًعن نفسي ونيابةً عن عرائف وأعيان وأفراد قبيلة “الحربي” بفيفاء أهنئ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه ولي للعهد ونبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر

كما يشرفنا أن نجدد البيعة وعهد الولاء والطاعة والانتماء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز حفظه الله ملكًا للبلاد، ونحن بإذن الله على عهد الوفاء الذي قطعه آباؤنا وأجدادنا أمام مؤسس هذا الكيان المبارك الشامخ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيب الله ثراه) و إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة أرضاً و إنسانا في ظل هذه القياده الرشيده. ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله

الشيخ محمد زاهر الحربي الفيفي

شيخ قبيلة “الحربي” بفيفاء