بالصور .. ” نادي النشامى التطوعي ” يخدمون ضيوف الرحمن بالحرم المكي

أعضاء نادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بالحرم المكي الشريف , وذلك بالتعاون مع مركز بادر للأعمال التطوعية التابع لتعليم منطقة مكة المكرمة بعدد 20 متطوعاً .

حيث ساهموا ” النشامى ” في عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين في صحن المطاف ومنع الصلاة فيه بحسب نظام قوة أمن الحرم المكي الشريف , مساندةً لرجال الأمن .

وقال سعادة رئيس النادي الشيخ صالح بن راشد الزهراني أن مشاركة النادي في مثل هذه البرامج والانشطة التطوعية جاءت من حرص شباب مكة المكرمة لخدمة ضيوف بيت الله , وهي تجربة فريدة من نوعها لتعزيز العمل التطوعي لدى مجتمعهم من خلال خدماتهم التطوعية وتيسير عمرتهم وزبارتهم في هذا الشهر الكريم لمسجد الحرام , وأن جمعية مراكز الأحياء والمسؤولين عن الفرق التطوعية يعملون لأجل تحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي .