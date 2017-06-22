 بالصور .. ” نادي النشامى التطوعي ” يخدمون ضيوف الرحمن بالحرم المكي | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. ” نادي النشامى التطوعي ” يخدمون ضيوف الرحمن بالحرم المكي

بالصور .. ” نادي النشامى التطوعي ” يخدمون ضيوف الرحمن بالحرم المكي
عمر فريد عالم - مكة المكرمة

أعضاء نادي النشامى التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بالحرم المكي الشريف , وذلك بالتعاون مع مركز بادر للأعمال التطوعية التابع لتعليم منطقة مكة المكرمة بعدد 20 متطوعاً .

حيث ساهموا ” النشامى ” في عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين في صحن المطاف ومنع الصلاة فيه بحسب نظام قوة أمن الحرم المكي الشريف , مساندةً لرجال الأمن .

وقال سعادة رئيس النادي الشيخ صالح بن راشد الزهراني أن مشاركة النادي في مثل هذه البرامج والانشطة التطوعية جاءت من حرص شباب مكة المكرمة لخدمة ضيوف بيت الله , وهي تجربة فريدة من نوعها لتعزيز العمل التطوعي لدى مجتمعهم من خلال خدماتهم التطوعية وتيسير عمرتهم وزبارتهم في هذا الشهر الكريم لمسجد الحرام , وأن جمعية مراكز الأحياء والمسؤولين عن الفرق التطوعية يعملون لأجل تحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي .

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