 بلدية محافظة العارضة تقوم بصيانة المسطحات الخضراء | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

بلدية محافظة العارضة تقوم بصيانة المسطحات الخضراء

العارضة - فيفاء أون لاين

قامت بلدية محافظة العارضة بأعمال الصيانة الدورية للحدائق والمسطحات الخضراء وإعادة تأهيلها لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال عيد الفطر المبارك .
وأوضح رئيس البلدية المكلف “الاستاذ” محمد السبعي أنه تم الانتهاء من صيانة حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وحديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحديقة العامة وحديقة البلدية والمسطحات الخضراء بإسكان الملك عبدالله بالروان ، وكذلك قص وتهذيب الأشجار بشوارع المحافظة وتنظيفها وإزالة المخلفات وإعادة ترميم الأحواض وإضافة الأشجار للشوارع الرئيسة والفرعية المتطلبة لذلك.
وبين” السبعي” أن أعمال الصيانة الميدانية لجميع الميادين والحدائق تستمر بشكل دائم من أجل المحافظة عليها، مشدداً على الدور الجماعي والمتكامل بين البلدية والمواطن في التوعية للأبناء في الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها.

 

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