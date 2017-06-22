شيخ شمل قبائل بني قراد يهنيئ ويبايع سمو ولي العهد

رفع شيخ شمل قبائل بني قراد الشيخ : محمد بن حسين بن حسن قرادي باسمه ونيابة عن كافة أبناء قبائل بني قراد التهنئة الى مقام الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وليا للعهد، وقال اننا نبايع سموه على السمع والطاعة في المنشط والمكره”

وقال “القرادي” ان هذا الاختيار يأتي ليؤكد قوة وصلابة بيت الحكم السعودي وان الانتقال السلس لتولي ولاية العهد يشكل أساسا مهما للاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل الله ثم بفضل حكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، مشيرا الى ان الامير محمد بن سلمان قاد عملا كبيرا في اطار الاصلاح الاقتصادي وتعزيز دور المملكة اقليميا ودوليا، وان المملكة تسير الى تحقيق منجزات تاريخية في ظل اهتمام القيادة بتعزيز الكيان الاقتصادي والسياسي والامني والذي سيكون له اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستويين العربي والعالمي.

واشاد “القرادي” بما قدمة الامير محمد بن نايف من جهود مقدرة في خدمة وطنه على كافة الاصعدة .