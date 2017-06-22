رئيس مركز عثوان : يستقبل المبايعين للأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

استقبل رئيس مركز عثوان الأستاذ يحيى محمد المالكي بمقر المركز اليوم الأربعاء ، جموعاً من المواطنين والمشايخ في مركز عثوان ، وتقدم المبايعين الشيخ أحمد سالم العثواني شيخ شمل قبائل بني مالك وشيخ قبائل آل سعيد في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان .

وتلقى رئيس مركز عثوان المبايعة نيابة عن سموه الكريم، وذلك بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقدم الجميع البيعة والولاء لسموه الكريم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره لولاة أمرنا يحفظهم الله داعين الله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا في هذا الوطن الطاهر المعطاء.

كما وتحدث شيخ ” أن اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المنصب يؤكد على اللحمة الوطنية وسلاسة انتقال السلطة في الاسرة الحاكمة وتكاتفهم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على استقرار البلاد وأمنها وإزدهارها وقال نيابعة عن قبائل آل سعيد نبايع صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان على السمع والطاعة في المنشط والمكره .