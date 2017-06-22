مدير ومنسوبو الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان يبايعون ولي العهد

رفع مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي الإدارة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإختيار سموه ولياً للعهد, وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .

وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة في تصريح بهذه المناسبة : بإسمه و بإسم جميع منسوبي إدارته , نبايع سموّه الكريم ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره, سائلين الله عز وجل أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الدين والملك والوطن, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها

‏وبارك المهندس بندر بن ناصر جبر التعيينات الجديدة مؤكداً أنها قرارات خير وتصب في رفعة وتقدم هذا الوطن وتؤكد على حرص القيادة الرشيدة على الاعتماد على جيل الشباب الذين سيقودون المملكة للازدهار نحو المستقبل المشرق بإذن الله .

‏داعيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكلل مساعيه لنهضة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره من كيد الكائدين والمتربصين لتستمر مراحل البناء والنماء .