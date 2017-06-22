رمضان في مشهد الحياة “الحناء”

في الركن الغربي من الدار كان الهواء يحرِّك أغصان أشجار الحناء بكل جمال ، منظرُ الحناء في غاية الروعة ، أحواض بسيطة تحيط بكل شجرة ، لم يمر وقت قصير على سقيها بالماء ، عناق بين أصول الحناء والماء لدرجة لاتوصف ، خرجتْ صفية من عند جارتها ، لفَتَ نظرها منظر الحناء ، نادتْ بصوت حنون يافاطمة : الحناء للعيد من عندك ، ردّت عليها فاطمة : هذا يوم المنى ، وهي في طريقها نحو بيتها تذكرتْ صديقتها الأخرى صالحة ، نادتْ بصوت مسموع ياصالحة ..ياصالحة ، كانت صالحة تكنس فناء الدار ، رمت المكنسة بسرعة وانطلقت نحو النداء ، مابك ياصفية ، ابتسمتْ وقالت : حناءُ العيد هذه المرة من بيت فاطمة ، تهلل وجه صالحة بالبشر ، زينة العيد أضحتْ مضمونة ، في اليوم التالي عادت صفية إلى دار الحناء ، مرتْ في طريقها وأخذت صالحة ، دخلتا دار فاطمة ، يافاطمة نحن في الدار ، خرجتْ إليهما وقد عرفت سبب المجيء ، تحلقن حول شجرة حناء خضراء يافعة ، بدأن في خرط أوراق الحناء وهنّ يتبادلن الحوار البريء ، عن العيد ، وعن الفرحة البريئة القادمة ، عن ملابس الصغار ، عن طعام العيد ، عن الأزواج والأحباب ، انتهين من مهمة الحناء ، اتفقن على سحق الحناء عند صالحة ، فَمِسْحَقَةُ الحناء لدى صالحة تجعل الأوراق دقيقة ، سحقن الحناء واتفقن على أن تقوم جارتهن ليلى بغمس أرجلهن وتجميل قبضاتهن ، ظهر الحناء في غاية الجمال بألوان متدرجة ، كانت كل واحدة تسأل جارتها : كيف كان الحناء معك ؟ كل واحدة رفعت كفيها في وجه الأخرى ملوحة بتهاني العيد ، كنّ جيرانًا في رقَّة أوراق الحناء وجمالاً بلون أشجاره .