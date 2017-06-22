أبوطالب : نبايع ولي العهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره

رفع رئيس بلدية محافظة هروب أ حسن بن علي أبوطالب أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإختيار سموه ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع.

وقال أبوطالب : بهذه المناسبة: يسرني – بإسمي واسم جميع منسوبي بلدية محافظة هروب – مبايعة سموه الكريم ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم . وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، سائلين الله عز وجل أن يمد سموه بعونه وتوفيقه الدائمين، وأن يسدد خطاه وهو يتولى هذه المسؤولية العظيمة، ليواصل مسيرة البناء والعطاء التي تعيشها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها علي يد جلالة المغفور له – بإذن الله – الملك المؤسس عبدالعزيز-طيب الله ثراه -حتي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله .

وأضاف أبوطالب ” نحن نعيش مرحلة يقودها أبناء هذا الوطن وفق رؤية طموحة، تنتظر منّا العمل وبذل العطاء لتحقيق طموح قادتنا – حفظهم الله – “.

كما بين أن مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأتي امتداداً للولاء، وترسيخاً للمفاهيم الوطنية التي غرسها قادة المملكة في شعب هذا الوطن الغالي على مر العصور، بما يعزز الوطنية الحقة التي لا يُساوَم عليها، كونها واجب يحتّمه ديننا الإسلامي” .

سائلا المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجمع كلمتهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين.