بالصور .. محافظ فيفاء يستقبل المبايعين نيابةً عن سمو ولي العهد

استقبل محافظ محافظة فيفاء المكلف الاستاذ / عبدالله محمد الظافر مساء أمس مشائخ وعرائف وأعيان المحافظة وجموعاً من المواطنين و الذين قدموا البيعة أمام سعادته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله “وأشاد الجميع بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقدمين البيعة لسمو ولي العهد على الكتاب والسنة والسمع والطاعة في المنشط والمكره .

من جهتهِ قال الظافري : في كلمته خلال الاستقبال أن بلادنا باركها الله بدستور سماوي فقامت على ( القران الكريم والسنة النبويه المطهّره ) على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأكد أن هذا القرار يأتي تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن , في المجالات كافة التي تضمن – بإذن الله – مواصلة المسيرة التنموية في بلادنا المباركة , التي قامت منذ نشأتها على أسس الشريعة الإسلامية السمحة , لتحكّم شرع الله تعالى وسنة نبيه. وأضاف أن المملكة تعيش بفضل من الله تعالى في نعم الأمن والأمان والاستقرار منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ومضت عبر مسيرتها جيلا بعد جيل في نماء وبناء متواصل بفضل من الله تعالى . ثم قيادتنا الحكيمة .