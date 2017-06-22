هذا هو عدد سكان العالم المتوقع بحلول 2050

أفاد تقرير للامم المتحدة نشر يوم الأربعاء أن عدد سكان العالم سينتقل من 7,6 مليارات نسمة إلى 9,8 مليارات بحلول 2050، على أن يتجاوز عدد السكان في الهند نظيره في الصين في غضون سبع سنوات فقط.

ومن المتوقع أن تتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة بحلول 2050 لتصبح ثالث أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بحسب تقرير أعدته هيئة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وأشار معدو التقرير إلى أن “عدد سكان العالم يزداد بنحو 83 مليون شخص سنويا، وهذا الميل التصاعدي سيستمر حتى مع افتراض تراجع مستويات الخصوبة”، وبهذه الوتيرة، فإن إجمالي سكان العالم سيبلغ 8,6 مليارات في 2030 و9,8 مليارات في 2050 و11,2 مليارات في 2100.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند (ثاني دول العالم من حيث عدد السكان حاليا مع 1,3 مليارات نسمة) هذا العدد في الصين (1,4 مليارات حاليا) بحلول 2024. إلا أن عدد السكان يزداد بوتيرة أسرع في نيجيريا، ويتوقع التقرير أن عدد سكان 26 دولة افريقية سيزداد “بمعدل الضعف على الأقل” بحلول 2050، كما أن عدد الأشخاص الذين تجاوزا الستين سيزداد إلى أكثر من الضعف بحلول 2050 وإلى ثلاثة أضعاف في 2100.

وأضاف التقرير أن عدد المسنين في العالم سيزداد من 962 مليون شخص في العالم في 2017 اإى 2,1 مليار شخص في 2050 و3,1 مليارات في 2100.