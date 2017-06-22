الرئيسية › فيفاء تك مقاطع قصيرة تشرح تحديث سناب شات الجديد و تنبيهات حول الخصوصية 4:31 م, 27 رمضان 1438 هـ - 22 يونيو 2017 م فيفاء تك - متابعة Tweet تعرف على ;خريطة سناب شات لمشاركة الصور حسب الموقع! http://www.faifaonline.net/portal/wp-content/uploads/2017/06/GIFDownloader-1498137513162.mp4 http://www.faifaonline.net/portal/wp-content/uploads/2017/06/GIFDownloader-1498137622011.mp4 بالفيديو .. شرح طريقة التخلص من خرائط سناب شات بعد التحديث الجديد و المحافظة على خصوصيتك تعرف على ;خريطة سناب شات لمشاركة الصور حسب الموقع! شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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