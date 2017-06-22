على الشريط الحدودي بلدية مركز الموسم تكثف جهودها لاستقبال عيد الفطر

نظرا لقرب حلول عيد الفطر المبارك وجه سعادة رئيس بلدية الموسم المكلف الاستاذ / عبده بن محمد بدوي مدخلي . إدارة قسم الرقابة الصحية ببلدية الموسم بتتفيذ حملة واسعة على محلات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس في مركز الموسم . وذلك للوقوف على مدى الإلتزام ب معايير الاشتراطات الصحية الخاصة بهذه المحلات.هذا وشددت البلدية من خلال الحملة على التقيد وعدم مخالفة التسعيرات المحددة من قبل البلدية لهذه الانشطة التي تشهد اقبال كبير خلال هذه الفترة.

واوضح رئيس بلدية الموسم المكلف الاستاذ/ عبده بن محمد بدوي مدخلي . بأن الهدف من هذه الحملات هو حرص البلدية على الوقوف على مستوى وجودة جميع الخدمات التي تقدمها البلديةو التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم .

في سياق آخر عبر رئيس بلدية الموسم المكلف المدخلي بأن البلدية بتوجيهات ومتابعة من سعادة رئيس بلديتها المهندس /أحمد بن محمد علوان ، شرعت في الايام الماضية بإستنفار كافة جهودها و امكانياتها لإستقبال مناسبة عيد الفطر المبارك حيث جهزت كافة الميادين والشوارع باللافتات واعمال الزينة والانارة إحتفاءاً بعيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده على المسلمين بالخير والبركة والأمن والامان.في ظل ماتوليه قيادتنا الرشيدة من أمن ورعاية واهتمام في شتى المجالات والبقاع من حدود وطننا الغالي.