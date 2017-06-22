رئيس مركز الجوة بفيفاء يستقبل المبايعين لولي العهد

استقبل رئيس مركز الجوة فيفاء المكلف الأستاذ جبران أسعد الفيفي استقبل المشايخ والأعيان والأهالي المبايعين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد صدور الأمر الكريم باختياره وليا للعهد .

ورفع الفيفي باسمه ونيابة عن أهالي مركز الجوة بفيفاء المبايعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء على كتاب الله وسنة رسوله والسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لما فيه رفعة وعزة وتمكين الدين والوطن في ظل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .