 ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي يرفع تهانيه ومبايعته لولي العهد | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي يرفع تهانيه ومبايعته لولي العهد

ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي يرفع تهانيه ومبايعته لولي العهد
فيفاء - فيفاء أون لاين

رفع رئيس ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي – الرياضي الثقافي – بفيفاء الأستاذ أحمد جبران الفيفي رفع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.
وقال: باسمي ونيابة الملتقى وأعضائه نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره .

ودعا الله عز وجل بأن يعين سمو ولي العهد على هذه الأمانة وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ودوام التوفيق ، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وأمانها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*