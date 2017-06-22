مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يهنئ ولي العهد

مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير يهنيء الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع.

وقال ” المويشير ” وطن يحلق وحيدا كرايته الخضراء حاملا كلمة التوحيدا مبحرا في محيط متلاطم بالأحداث الجسام، تنتقل فيه راية القيادة من يد بيضاء إلى يد بيضاء وفق محبة وتقدير يحفظ فيها تقدير السلف وثقة الخلف في هذه البلاد المباركة والتي يحمل لواء حكمها القائد الأب والحازم العازم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وبهذه المناسبة نتشرف جميعا في فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بتجديد بيعة الولاء والفداء حربا وسلما ومنشطا ومكرها لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، مقدمين أرواحنا دون ديننا وولاة أمورنا ووطنا،لا منة لنا ولا تراجع عن حزم قيادة ورفعة دين وعزة وطن ما دامت القلوب تنبض والأجساد تتحرك، جوابنا السمع والطاعة، ولقاؤنا حيث أمرنا ولاة أمرنا الأخيار ليل يكر ونهار عوننا الله، وفخرنا حماية المقدسات

.حفظ الله بلادنا وولادة امرنا وأدام عزههم ومجدهم.