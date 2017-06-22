 رئيس ملتقى أبناء فيفاء الأجتماعي بالدمام يهنئ ويبايع ولي العهد | فيفاء أون لاين
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

رئيس ملتقى أبناء فيفاء الأجتماعي بالدمام يهنئ ويبايع ولي العهد

رئيس ملتقى أبناء فيفاء الأجتماعي بالدمام يهنئ ويبايع ولي العهد
فيفاء أون لاين ـ الدمام

رفع رئيس ملتقى أبناء فيفاء بالدمام الأجتماعي الأستاذ :يحيى حسن الفيفي  خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء و وزيرا للدفاع.
وقال: باسمي ونيابة الملتقى وأعضائه نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره .

ودعا الله عز وجل بأن يعين سمو ولي العهد على هذه الأمانة وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ودوام التوفيق ، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وأمانها.

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