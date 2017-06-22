رئيس ملتقى أبناء فيفاء الأجتماعي بالدمام يهنئ ويبايع ولي العهد

رفع رئيس ملتقى أبناء فيفاء بالدمام الأجتماعي الأستاذ :يحيى حسن الفيفي خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء و وزيرا للدفاع.

وقال: باسمي ونيابة الملتقى وأعضائه نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره .

ودعا الله عز وجل بأن يعين سمو ولي العهد على هذه الأمانة وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ودوام التوفيق ، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وأمانها.