‎رئيس ومنسوبو بلدية الموسم يهنئون ويبايعون ولي العهد

‎عبر رئيس بلدية الموسم المهندس: أحمد بن محمد علوان أصالة عن نفسه و نيابة عن منسوبي بلدية الموسم عن مشاعر الولاء والوفاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد مؤكداً أن هذا القرار جاء تتويجاً لعطاءه المستمر في خدمة الدين والمليك والوطن.

‎وقال العلوان : إننا لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – معلنين البيعةله ولياً للعهد، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة.

‎وأشاد بما تزخر به المملكة في عهد حكامها الميامين من تقدم وازدهار، بفضل من الله، ثم من القيادة الرشيدة التي ألقت على عاتقها العمل والتفاني لخدمة دينها وشعبها وتحقيق الازدهار في جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والتنموية.

‎داعين الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين لما فيه خير ونماء الوطن، وأن يسدد خطاهم، وأن يحفظ لبلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.