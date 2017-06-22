شيخ قبيلة العزة بمحافظة الداير بني مالك يهنئ ويبايع ولي العهد

جدد شيخ قبيلة العزة بمحافظة الداير بني مالك الشيخ : مسعود بن ملهي العزي عهد الولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – مقدماً بأسمه ونيابة عن أهالي قبيلته البيعه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – بعد صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه ولياً للعهد في ظل القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين.

وقال ان القرار الملكي الحكيم من الملك الحكيم جاء وفق تطلعات هذا الشعب الوفي لقيادته ، سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد لولي العهد في خدمة الدين والمليك والوطن وان ينصر به الاسلام والمسلمين انه سميع مجيب الدعوات .