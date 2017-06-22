‏‫رئيس مركز ريم بجازان العقدي يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية

رفع رئيس مركز ريم بمنطقة جازان الاستاذ احمد بن جابر العقدي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بمناسبة الثقة الملكية باختيار سموه ولياَ للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع .

وقال العقدي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله يمتلك من الحكمة وبعد النظر الدقيق للمستقبل والفهم العميق لمعطيات الحاضر ما يجعله قادرا على اتخاذ قراراته بدراية كاملة لآثارها وما ستؤدي اليه من نتائج تصب في خيرالمواطن والتنمية والرخاء لهذا الوطن ودوام الأمن والاستقرار , مؤكدا ما يتمتع بسمو الأمير محمد بن سلمان من صفات الحكمة وبعد النظر , وما لاقته كل الملفات والبرامج التي يعكف عليها من نجاحات ونتائج ملفتة لاسيما وأن سموه الكريم عراب رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن نقلة كبري للمجتمع السعودي وفي كافة المناحي التي تمس حياة المواطن وتكرس امنه واستقراره وتنميته ، ولفت العقدي الى التلاحم الحاصل بين القيادة الحكيمة والشعب السعودي النبيل الذي تثبت الاحداث صدق ولائه وانتمائه لهذا الوطن ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادته الراشدة ، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن امنه واستقراره في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .