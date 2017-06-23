وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

رفع وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل الدكتور عبدالله بن محمد آل صقر، التّهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكيّة باختياره وليّاً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وأفاد آل صقر أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد يؤكد مدى حسن الاختيار في دفع جيل الشباب نحو القيادة، خاصة وأن سجل سموه حافل بالإنجازات , ويتمتع بخصائص ومهارات قيادية تجلت إبان توليه للعديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والتنموي وإسهاماته المباشرة في رؤية المملكة 2030م، والعمل على نقل المملكة العربية السعودية لمرحلة جديدة في كافة جوانبها ، مُشيداً بما قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من جهود كبيرة في شتى المجالات، خدم فيها وطنه وساهم في رقيه، وتحققت في عهد سموه إنجازات عديدة، وخاصة في مجال مكافحة ومواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن الوطن والمواطن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى .

ودعا وكيل الجامعة الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ الى كل خير وأن يديم على هذا الوطن استقراره وأمنه إنه سميع مجيب.