جمعية البر الخيرية بجازان وزعت 2500 وجبة افطار صائم بجازان ومحافظاتها على نية شهيد الوطن الرائد «طارق العلاقي »

نجحت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان ضمن مشروعها « فطرني» بتوزيع 2500 وجبة افطار بمشاركة أسرة الشهيد الرائد طارق العلاقي و50 متطوعاً من نادي جازان لخدمة المجتمع على المارين بالطرقات ،وذلك بالتعاون مع نادي جازان لخدمة المجتمع

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية هشام علاقي بأن الجمعية تمكنت وبفضل الله وتعاون المتطوعين من توزيع 2500 وجبة على المارين بالطرقات على نية شهيد الوطن الرائد طارق العلاقي

وأضاف العلاقي بأنه تم توزيع الوجبات على المارين بمداخل المحافظات ومدينة جازان بالمنطقة و حيث بدأ التوزيع قبل صلاة المغرب وحتى الساعة 7:30 م عبر العديد من المحافظات بالتعاون مع نادي جازان لخدمة المجتمع وأسرة الشهيد .

من جانبة أوضح رئيس نادي جازان لخدمة المجتمع الاستاذ خالد العارضي إلى أن مشروع «فطرني » ومبادرة توزيع الوجبات على الصائمين يُعد أحد المشاريع التي يجب عليهم كمتطوعين أن يشاركوا بها

وبيّن العارضي بأن الإسهام في هذا المشروع الخيري يُعد من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ،خصوصاً أنها صدقة في أيام فضيلة وليالي مباركة مؤكداً بأنهم قد ساهموا في توزيع الوجبات بمحافظة صبياء ، وبيش والعارضة وأبو عريش والمعبوج بعدد 50 متطوع من أبناء النادي ومن خارجه ،

مقدماً شكره لجمعية البر الخيرية بجازان لتعاونهم مع النادي لإيصال الوجبات إلى مستحقيها .

الجدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان ونادي جازان لخدمة المجتمع يعملان تحت مظلة و إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، ويهدفان إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية لمختلف الحالات الاجتماعية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية ، وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدماتهم .