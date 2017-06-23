تعاوني قرى المخلاف يبايعون ولي العهد

بايع أعضاء المكتب التعاوني لدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تنصيبه وليا للعهد.

وقدم مدير المكتب الشيخ / مسدف بن مسدف النعمي بإسمه ونيابة عن إدارة واعضاء المكتب التهنئة والمبايعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه ولياً للعهد و نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، مبايعةً على كتاب الله وسنة نبيه في اليسر والعسر والمنشط والمكره.

واضاف ” النعمي” نبارك لسموه الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد ، مؤكداً ان شعب وقيادة المملكة طالما أثبتوا للعالم أجمع أنهم لحمة واحدة تميزه وحدة الصف والكلمة، والإيمان الراسخ بأن مصير ومصلحة الوطن من الثوابت والأركان التي لا يُختلف عليها في كل الظروف والأزمان.

داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وان يوفقه الى مايحبه ويرضاه وان يرزقه البطانة الصالحه الناصحة التي تدله على الخير وتعنيه عليه والله الموفق .