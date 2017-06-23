 رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير يستقبل البيعة لولي العهد | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير يستقبل البيعة لولي العهد

رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير يستقبل البيعة لولي العهد
فيفاء أون لاين ـ الداير
تلقى رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير الاستاذ سالم عبدالله بن قزيز مساء يوم الاربعاء الموافق 26/9/1438 بمقر المركز  عقب صلاة التراويح مشائخ قبائل ال يحيى وال زيدان وال نخيف والاعيان والمواطنين لتقديم البيعة لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  فداءا وحربا وسلما ومنشطا ومكرها مقدمين أرواحهم دون دينهم وولاة أمورهم ووطنهم سائلين الله أن يمده بعونه وتوفيقه وينفع به البلاد والعباد
بعد ذلك قدموا مشائخ وعرائف وأعيان وأهالي ال زيدان وال يحيى وال نخيف وثيقة المبايعة
كما قدموا شكرهم لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز شكرهم وتقديرهم على ماقدمه من خدمات لخدمة الوطن والمواطن
حضر تقديم البيعة لولي العهد رئيس مخفر ال زيدان ومدراء الدوائر الحكومية التابعه للمركز .

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