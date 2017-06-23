رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير يستقبل البيعة لولي العهد

تلقى رئيس مركز ال زيدان بمحافظة الداير الاستاذ سالم عبدالله بن قزيز مساء يوم الاربعاء الموافق 26/9/1438 بمقر المركز عقب صلاة التراويح مشائخ قبائل ال يحيى وال زيدان وال نخيف والاعيان والمواطنين لتقديم البيعة لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءا وحربا وسلما ومنشطا ومكرها مقدمين أرواحهم دون دينهم وولاة أمورهم ووطنهم سائلين الله أن يمده بعونه وتوفيقه وينفع به البلاد والعباد

بعد ذلك قدموا مشائخ وعرائف وأعيان وأهالي ال زيدان وال يحيى وال نخيف وثيقة المبايعة

كما قدموا شكرهم لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز شكرهم وتقديرهم على ماقدمه من خدمات لخدمة الوطن والمواطن

حضر تقديم البيعة لولي العهد رئيس مخفر ال زيدان ومدراء الدوائر الحكومية التابعه للمركز .