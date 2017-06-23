مركز النشاط الاجتماعي بآل علي يقيم لقاء معايدة في اول ايام عيد الفطر المبارك

تحت شعار فرحة العيد بآل علي يقيم مركز النشاط الاجتماعي بآل علي لقاء معايدة في اول ايام عيد الفطر المبارك في مقر المركز بجبل طلان إبتداءً من الساعه السادسة مساءً حتى الساعه العاشره مساءً.

حيث سيكون في استقبال المعايدين شيخ شمل قبائل آل علي الشيخ: حسن بن يحيى المالكي والعرايف واعيان القبيلة .

وبهذه المناسبة مركز النشاط الإجتماعي بآل علي يدعو الأهالي للحضور ، حيث انها ستكون فرصة للقاء الأحباب والأصحاب ،وسيتخلل الحفل العديد من الفعاليات والمفاجآت بإذن الله للجمهور الكريم المعده خصيصاً لهذه المناسبه.

بدوره قدم رئيس مركز النشاط الاجتماعي بآل علي الاستاذاسماعيل المالكي جزيل الشكر والإمتنان للرعاة الرسميين لهذه الاحتفالية والذين يسعون دائماً ويبادورن للقيام بدورهم المجتمعي على كافة الاصعده وهم :

الراعي الذهبي : مركز بن جبران لصيانة السيارات

الراعي الفضي: مؤسسة احمد بن سليمان الفيفي للتجاره

الراعي المشاركون : شخصيتي للمستلزمات الرجاليه ، أذواق الديره لدعم الأسر المنتجه ، مهيلة الديوانيه.