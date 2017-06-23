شيخ اهالي الخلفة “الحكمي” يبايع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

اتقدم اصالة عن نفسي ونيابة عن افراد قبيلتي اهالي الخلفة بمركز الحكامية بمبايعة سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد و نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في المنشط والمكره سائلاً المولى تعالى له بالتوفيق والسداد في خدمة البلاد والعباد ومقدماً الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما قدمه خدمتاً لدينه ووطنه

اللهم ادم على وطننا الامن والامان في ظل ال سعود

شيخ اهالي الخلفة بمركز الحكامية في منطقة جازان الفاروق بن محمد بن ابراهيم العيافي الحكمي