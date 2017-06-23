 بالفيديو .. “وزارة الصحة” تبيع الألعاب النارية بأحد أسواق الرياض !! | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

لكن لهدف مختلف

بالفيديو .. “وزارة الصحة” تبيع الألعاب النارية بأحد أسواق الرياض !!

بالفيديو .. “وزارة الصحة” تبيع الألعاب النارية بأحد أسواق الرياض !!
فيفاء أون لاين - الرياض

نفذت وزارة الصحة تجربة اجتماعية لتوعية المواطنين بأضرار الألعاب النارية بأنواعها، وتبيان ما تسببه من أذى على مستخدميها ومن حولهم، وذلك من خلال إيهام المتسوقين في أسواق “طيبة” بمدينة الرياض، بأنهم أمام أحد باعة تلك الألعاب.

ويقف المتقمص لشخصية البائع في منتصف السوق منادياً الزبائن بأعلى صوته وبجرأة لشراء ألعابه النارية الخطرة، وحينما يأتون إليه يتحدث إليهم عن خطورتها لإغرائهم بشرائها، ثم يطلب منهم التوقيع على إقرار يتضمن إخلاء مسؤوليته مما قد تتسبب به هذه الألعاب من ضرر، فيعطيهم ورقة تحوي صوراً لأشخاص تعرضوا لتشوهات في أجسادهم من جراء استخدامها.

وخلال وقوف البائع مع زبائنه يخرج عدد من موظفي الوزارة كي يبيّنوا لهم خطورة الألعاب النارية وضررها، ويوصوهم بالامتناع عن شرائها، والاكتفاء بمشاهدتها في الأماكن المخصصة لها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*