جمعية بنات الوطن تقدم هدايا للأطفال المرضى بمستشفيات القطاع الجبلي

تقوم جمعية بنات الوطن اليوم بإذن الله بتوزيع هدايا للإطفال المرضى في مستشفيات القطاع الجبلي

كما ستقوم جمعية بنات الوطن بنفس التوقيت باالتوزيع للإسر المحتاجة التي تم حصرها بحدود خمسين عائله لكل عائله ١٠٠ريال لمقاضي العيد وهذا بإذن الله بداية خير.

وهنا نشكر من تجاوب معنا وقام بمسعدتنا على القيام بهذه الأعمال الخيرية .

هذا وقد ذكرت رئيسة جمعية بنات الوطن // كاذيه يحي الثويعي انه سوف تقوم جمعية بنات الوطن يوم ((٢٩)) من نفس الشهر بتسليم قواتنا البواسل على الحد الجنوبي عيدية يتم توزيعها عليهم رغبة من الجمعية في الوقوف مع ابطالنا ومشاركتهم فرحة العيد كلن بما يستطيع ، وهذا بفضل الله وكرمه ونتمنى من الله تعالى ومن المسؤولين

ان يتعاونوا مع الجمعيه لكي يتم فتح الحساب لتقدر على اتمام عملها على الوجه المطلوب

ونتمنى من جميع عضوات الجمعيه الوقوف معنا والمسانده في اكمال برامج جمعية بنات الوطن

ونتوجه الى لله سبحانه وتعالى بالشكرعلى ان وفقنا في هذا الشهر الكريم بعمل هذه الاعمال الخيريه

ونشكر كل من ساهم بدعم هذه الجمعيه من اهل الخير

ونبارك في نفس الوقت ونبايع ولي العهد الامير محمد بن سلمان ال سعود على الامر الملكي بتعينيه ولي للعهد ونتمنى من الله ان يكون هذا المنصب خير للوطن والامة الاسلامية.