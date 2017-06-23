رمضان في مشهد الأحداث (هدوء)

دع عنك الانفعال ، كن هادئًا في كل الأحوال ، لاتراقب أحدًا حتى لاتنشغل بغير شغل ، كُلْ ماتيسر ، جرّب أَكْلَ مايتوفر حولك ، جرّب كل مرة غير مااعتدتَ عليه ، كُلْ مثل ماكان يأكل آباؤك أو أجدادك ولو ليوم واحد ، كُلْ فاترًا أو يابسًا أو زائدًا عن آخرين ، لاتأنف من ذلك ، وطّنْ نفسَك على القسوة والحرمان في ظلِّ ماتنعم به ، جرِّب ذلك واشرب عليه ماء ثم اتجه نحو أقرب سرير في الفناء ، صوّب نظرك نحو السماء ، تأمل صفاءها بدون ضجيج ، تأمل السماء في الليل ، تأمل النجوم ، تأمل ظلمة الليل ، ستشعر بالفرق وأنت تترك كل المنغصات وتفاصيل الآخرين ، جرّب كُلَّ أشكال الهدوء ، البساطة ، استمتع بالنسائم وحدك ، بالوحدة وحدك ، بالجمال وحدك ، وبعد ذلك حدّث الآخرين أن الدنيا هي البساطة ، وهي القناعة ، وهي حب الآخرين ، حدثهم ولاتمنع أحدًا من خوض تجربتك الوحيدة ، فبعض التجارب التي لاثاني لها قد تعلمك كلَّ أوجُلَّ دروس الدنيا .