مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان ومنسوبي المديرية يرفعون مشاعر الولاء والطاعة لولي العهد

رفع مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري وجميع منسوبي المديرية ضباطا وأفرادا أسمى آيات التهاني والتبريكات ومشاعر الولاء والطاعة إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الميمون بتعيينه ولياً للعهد، كما رفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود -حفظه الله – على ماقدمه من خدمة جليلة للوطن والمواطنين متمنيا له دوام الصحة والعافية وأن يجزيه على ماقدمه للامة العربية والاسلامية خير الجزاء .

مجددين الولاء والبيعة بالمنشط والمكره بالسلم والحرب على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم إتباعا لوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “أن لايبات أحدكم إلا وفي رقبته بيعه”.

سائلين الله تعالى أن يحفظ قادة هذه البلاد وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها وأستقرارها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.