الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي توزع “2000” سلة غذائية ومبالغ نقدية

قامت الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي منذ بداية شهر رمضان بتوزيع ( ٢٠٠٠ ) سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية اضافة الى تحويل مبلغ نصف مليون ريال عبر نظام سريع على حسابات المستفيدين شملت الزكاة وكسوة العيد وكفالة الايتام

أوضح ذلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن يحي الغزواني مشيراً الى حرص الجمعية على تلبية احتياجات المستفيدين وخصوصا خلال موسم رمضان والأعياد معبرا عن شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة من مؤسسات خيرية ورجال اعمال ومواطنين داعيا الله ان يتقبل الصيام والقيام وصالح الاعمال وكل عام والجميع بخير.