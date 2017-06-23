د. منى آل مشيط: الأمير محمد بن سلمان روح شابة تدفع المملكة إلى المستقبل بثبات واقتدار

رفعت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى بنت عبد الله آل مشيط التهاني بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وأشارت في تصريح صحفي أن هذا التكاتف الذي وجده اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بأغلبية 31 صوتاً من أعضاء هيئة البيعة يدل على حرص أصحاب السمو الملكي الأمراء على ضخ روح شابة في مؤسسة الحكم للدفع بالمملكة إلى المستقبل باقتدار وثبات.

وأكدت أن الأمير محمد بن سلمان ذو شخصية قيادية وضع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 منطلقاً أساساً للمستقبل، وعمل على صناعة عصر سياسي جديد من خلال التحالفات الدولية الكبرى التي تعمل على كبح جماح الشرور والإرهاب”، مشيرة إلى مشاعر الغبطة والسرور التي وجدتها مبايعة سموه نظراً لروح الشباب التي يمتلكها وجدارته وتفانيه في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي يشهد له بالداخل والخارج.

وبايعت الدكتورة منى آل مشيط الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في العسر واليسر والمنشط والمكره داعية المولى القدير أن يسدد خطاه وأن يكون سنداً وعوناً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها واجتماعها على الخير والحق.