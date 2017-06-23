الصور .. مركز النشاط الاجتماعي بالقعقاع يختتم أنشطته الرمضانية

اختتم مركز النشاط الاجتماعي بالقعقاع التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بمنطقة جازان أنشطته الرمضانية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع وذلك خلال الحفل الختامي الذي اقيم مساء أمس الخميس في مدرسة القعقاع الابتدائية والمتوسطة بحضور عريفة قبيلة آل الزغلي الشيخ عبدالله مفرح المالكي والمدير التنفيذي للجنة التنمية بالداير مفرح علي المالكي وعدد من كبير من الحضور والطلاب المشاركين وأولياء الأمور.

وتخلل الحفل الختامي الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، كلمة لمدير مركز النشاط معجب بن محمد المالكي أكد فيها على دور المركز في احتواء الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يفيد مبينا أن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذت تنوعت ما بين داخلية وخارجية وتعليمية وتوعوية وتطوعية ودورات ومسابقات حضرها وشارك فيها العديد من المشاركين في المركز وأنشطته خلال شهر رمضان موجها شكره في ختام حديثه لكل من دعم وساند سواء من رجال أعمال او أعضاء مجلس الإدارة في كل البرامج الموجهة للمجتمع بكافة شرائحه.

بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي فيه لمحة موجزة عما دار في الفعاليات ، وأعقب ذلك تكريم الطالب عبدالاله محمد جابر المالكي الذي حصد المركز الأول في مسابقة السنة النبوية على مستوى وزارة التعليم وكان الوحيد بين خمسة متسابقين من تعليم صبيا حقق المركز الاول والمشارك الوحيد من مكتب تعليم الداير .

ثم القى سالم فرح المالكي كلمة نيابة عن أولياء الأمور، وتلى ذلك تكريم فريق “معاً” التطوعي حيث قام الفريق خلال الأيام الماضية بتنظيف الطريق العام من أسفل حراز إلى الجبيل وقام بحملة نظافة لأكثر من ثلاثة مساجد وجوامع داخلها وخارجها وبجميع مرافقها.

بعد ذلك تم تكريم المدربين المنفذين لبرامج ودورات المركز وتكريم الداعمين للبرامج والاعلاميين المشاركين واختتم الاحتفال بالسحب على المسابقة الثقافية الأسرية والتي اشتملت على عدد من الأسئلة المتنوعة دينية وعلمية وطبية.