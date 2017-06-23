 بلدية فرسان تكمل إستعدأدها لإستقبال عيد الفطر | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا
عاجل | مصادر تؤكد: مقتل مطلوبا أمنيا بمكة المكرمة بعد تفجير نفسه

بلدية فرسان تكمل إستعدأدها لإستقبال عيد الفطر

بلدية فرسان تكمل إستعدأدها لإستقبال عيد الفطر
فرسان ـ أحمد داود

أكملت بلدية محافظة فرسان استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام أوضح ذلك رئيس بلدية فرسان محمد بن يحي جحلان الذي أشار أن البلدية استعدت من وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر بتزيين الشوارع وتهيئة مصليات العيد بفرسان وقراها وأوضح الجحلان أن البلدية عملت على إعادة رصف مصلى العيد بفرسان بمساحة سبعة آلاف متر مربع وأضاف الجحلان أن محافظة فرسان تشهد خلال إجازة عيد الفطر المبارك توافد الزوار لجزر فرسان لما تتمتع به من شواطئ خلابه حيث أكملت البلدية من استعداد على شاطئ الغدير بالمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال ومظلات وأوضح الجحلان انه جاري العمل في سفلتة وإنارة مخطط 2 وكذلك العمل برصف وإنارة مداخل قرى فرسان ويأتي ذلك بمتابعة وتوجيهات امين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع لتلبية وتوصيل كافة الخدمات البلدية للمواطنين

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*