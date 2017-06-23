الجوازات تتوعد الممنوحين “تأشيرة خروج” ولما يغادروا

دعت المديرية العامة للجوازات الوافدين المستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف” والذين مُنحوا تأشيرة “خروج نهائي” لمغادرة أراضي المملكة ولم يغادروا؛ لمغادرة البلاد، وإلا فتوعدتهم بإغلاق سجلاتهم وتطبيق كامل العقوبات بحقهم.

‏وكانت الجوازات قد أوضحت في وقت سابق أن هؤلاء المخالفين ما لم يغادروا وتم ضبطهم من قِبل الجهات المختصة؛ فسوف تُطبق عليهم عقوبات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشارت إلى أنه بعد انقضاء مدة المهلة المحددة والمتبقي منها ثلاثة أيام ستُلغي تأشيرات الخروج النهائية الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا المملكة، كما سيتم إيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق أعلى العقوبات المقررة بحسب أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود