تراحم جازان تسهم في إطلاق 121 من سجناء الحقوق الخاصة

أختتمت مساء أمس الإجراءات التنفيذية لحملة “تفريج كربة ” والتي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة جازان بهدف تسديد الديون المترتبة بحق النزلاء الغارمين الموقوفين بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية في محافظات أبوعريش والدرب وبيش والطوال والعيدابي ومركز الشقيري بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من قضاة دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة .

ووفقاً لرئيس اللجنة الأستاذ / علي بن موسى زعلة فقد نجحت جهود لجنة “تراحم ” على مدى الأيام الماضية بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المنطقة في إطلاق مائة وواحد وعشرين نزيلا من السعوديين والوافدين من جنسيات مختلفة ممن تقل مديونيات كل منهم عن مائة ألف ريال مما ساهم في سرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء فرحة العيد مع أسرهم .

