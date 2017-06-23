 بالفيديو و الصور .. هكذا بدت أجواء محافظة فيفاء الممطرة اليوم | فيفاء أون لاين
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا
عاجل | مصادر تؤكد: مقتل مطلوبا أمنيا بمكة المكرمة بعد تفجير نفسه

بالفيديو و الصور .. هكذا بدت أجواء محافظة فيفاء الممطرة اليوم

بالفيديو و الصور .. هكذا بدت أجواء محافظة فيفاء الممطرة اليوم
يحيى فرحان - فيفاء

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*