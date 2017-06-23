بمبادرة من STC نادي جازان لخدمة المجتمع يوزع ” 400 مظلة شمسية”

قام نادي جازان لخدمة المجتمع “التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجازان ” بتوزيع أكثر من 400 مظلة على المراجعين المصححين لاأوضاعهم ضمن حملة وطن بلا مخالف والتي بدأت مطلع رجب الماضي ولمدة 90 يومًا بمقر إدارة الوافدين بمنطقة جازان

وتأتي هذه الخطوة ضمن واجبات النادي لتسهيل اداء المصححين أوضاعهم بيسر وسهولة . وبين الاستاذ خالد العارضي رئيس نادي جازان لخدمة المجتمع إن النادي يحرص على المشاركة في مثل هذه الأعمال التطوعية لتعزيز الشعور المجتمعي والوطني لدى منسوبيه وثمن العارضي دور الجهات الحكومية المختصة على دعمهم وتسهيل آمورهم في موقع التوزيع ممثلة في شرطة المنطقة والجوازات

وأعرب عن فخره بشباب العمل التطوعي والفرق التطوعية التي تستطيع أن تدير باقتدار كل المناسبات الموكلة لها

الجدير بالذكر بأن شركة الاتصالات السعودية تتبنى العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة الشبابية المتنوعة بالمنطقة ، إسهاماً منها في تطوير قدراتهم، وتنمية أفكارهم باعتبارهم أهم شريحة بين شرائح المجتمع وانطلاقاً من دورها الإيجابي والفاعل في مجال المسئولية الاجتماعية التي تتجه من خلاله إلى خدمة المجتمع في مختلف مجالات الحياة.

و تأتي هذه المشاركة ضمن شراكتها مع الفرق التطوعية في رعاية مثل هذه المبادرات لتعزيز ثقة الشباب وفخرهم بأنفسهم ووطنهم.

