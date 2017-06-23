بلدية صبيا تلزم صوالين الحلاقة ومحلات الغسيل بالتسعيرة المقررة

ألزمت بلدية محافظة صبيا في تعميم لها وبتوجيه رئيسها الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، صوالين الحلاقة ومغاسل السيارات والملابس بالتسعيرة المقرره والسائدة لمنع استغلال فترة العيد في رفع الأسعار.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، أن البلدية حرصت على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع، وأن تمنع تجاوزات أصحاب صوالين الحلاقة ومحلات غسيل السيارات ومغاسل الملابس أيام العيد وتلزمهم بالتسعيرة السائدة طيلة العام.

وأشار الشهرانى بأن مراقبى البلدية قاموا بعدة جولات على تلك المحلات لمنع رفع الأسعار وقد تم ضبط بعض المخالفات وتم مصادرة بعض الأدوات المستخدمة الغير صالحة للأستخدام مع تطبيق اللائحة على كل مخالف .

وشدد الشهراني أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق النظام، داعيا في الوقت ذاته المواطنين بالتواصل والتبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر الرقم ( 940) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة.