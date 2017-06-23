رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية بمزهرة يبايعون ولي العهد 

جدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة عهد الولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – مقدمين البيعه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – بعد صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه ولياً للعهد في ظل القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً من خادم الحرمين الشريفين.

وقال الأستاذ فواز محمد حكمي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة ” نبارك للشعب السعودي اختيار صاحب السمو الملكي الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وليا للعهد؛ فقد ألهمه الله قوة وحصافة رأي .

مضيفا “داعين الله عز وجل بأن يعين سمو ولي العهد على هذه الأمانة وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ودوام التوفيق، وأن يحفظ لبلادنا الحبيبة أمنها وأمانها.”

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لرئيس اللجنة الأستاذ فواز محمد حكمي، نشرته مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة.