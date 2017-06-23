شيخ شمل قبائل بني حريص يرفع التهاني والمبايعة لولي العهد

بناء على التوجيهات السامية الكريمة بمبايعة الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع..رفع الشيخ/ قاسم بن راعي الحريصي ـ شيخ شمل قبائل بني حريصأجمل التهاني والتبريكات والمبايعة لصاحب السموالملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ..حيث قال الشيخ/ قاسم راعي الحريصي

“يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع نواب قبائل بني حريص وهم:

1_الشيخ/سلمان سليمان الحريصي ـ شيخ قبيلة آل حسين

2_الشيخ/يحيى شريف الحريصي ـ شيخ قبيلة آل أحمد

3_الشيخ/مانع محي الحريصي ـ شيخ قبيلة آل مريم

4_الشيخ/يحيى مفرح الحريصي ـ شيخ قبيلة آل موسى

5_الشيخ/مفرح محمد الحريصي ـ شيخ قبيلة العرين

6_الشيخ/علي جابر الحريصي ـ شيخ قبيلة آل جابر

7_الشيخ/محسن أحمد الحريصي ـ شيخ قبيلة آل سلمان

8_الشيخ/سلمان جبران الحريصي ـ شيخ قبيلة آل غريفة

9_الشيخ/علي جابر الحريصي ـ شيخ قبيلة آل فوق النيد

10_الشيخ/علي سالم الحريصي ـ شيخ قبيلة الرفايق

11_الشيخ/جابر علي الحريصي ـ شيخ قبيلة آل مشاقي

12_الشيخ/سعيد يحي الحريصي ـ شيخ قبيلة آل محمد

أن نبايع ولي العهد على السمع والطاعةفي المنشط والمكره والعسر واليسر،ونبارك لسموه الثقة الملكية الكريمة..

وأضاف “هانحن نعيش مرحلة تطور في شتى المجالات الاقتصادية والتقنية والصناعية يقودها الأمير الشاب ضمن رؤية هادفة وطموحه تتطلب منا الفكر والنشاط والحيوية والحماس والعزيمة والهمة والتعلم والعمل.. فالوطن الغالي ولله الحمد والمنة ينعم بخيرات كثيرة وفيرة حباها الله لبلادنا الحبيبة بفضل منه ثم بفضل حكمة القيادة الرشيدة، وتلمس كل مامن شأنه رفعة الوطن ورخاء المواطن ..

سائلا الله عز وجل أن يعين ويوفق سموه الكريم لما فيه رفعة وعزة وتمكين للدين والوطن في ظل قائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.