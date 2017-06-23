شيخ قبيلة الداثري يهنئ ويبايع ولي العهد

باسمي شيخ قبيلة الداثري ونيابة عن عرايف وأفراد الداثري نرفع أصدق المبايعة وحر التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكيه والامر السامي الكريم بتعينه وليا للعهد نحن نبايعه على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى السمع والطاعة وكما تعودنا شعبا وحكومة على ان نسير في مسار واحد وهدف واحد هو خدمة الدين والملك والوطن ومقدما جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ماقدمه خدمتا لينه ووطنه .

شيخ قبيلة الداثري بفيفاء

يزيد بن هادي الفيفي