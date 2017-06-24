الألعاب النارية خطر دائم يهدد ” عيون أطفالكم “

أكدت الدكتوره هدى عبد الله الغدير رئيس قسم الطوارئ بمستشفي الملك خالد التخصصي أنه الألعاب النارية عادة ما تتسبب في حدوث إصابات للعين سواء للمستخدمين أوالمشاهدين موضحة أن أغلب إصابات الجسم الناتجة عن الألعاب النارية تكون في العين يليها اليدين والأصابع.

وبينت ان اصابات العين الناتجة عن الألعاب النارية غالباَ ما تكون حادة ويمكن أن تتسبب في حدوث نقص دائم في حدة الإبصار أو فقدان نعمة البصر لا سمح الله ، وسلطت الغدير الضوء على أنواع هذه الإصابات التي قد تنتج عن استخدام الألعاب النارية حيث بينت ان حروق الجفن والملتحمة، التمزق في الجفن وكرة العين بالإضافة إلى الجروح في القرنية تعتبر أخطر تلك الإصابات ، وأضافت أن مستخدم الألعاب أو المشاهد مهدد أيضاً بدخول أجسام غريبة في العين بالإضافة إلى حدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية للعين.

وأضافت أن هذه الإصابات قد تتضاعف مع الوقت لتسبب عتامة القرنية ، الساد ، الجلوكوما ، خلع العدسة الطبيعية من مكانها ، إصابات قاع العين ، انفصال الشبكية ، فقدان البصر ولا سمح الله قد تتسبب في فقدان العين كلياً .

وعن الإحتياطات التي يجب إتخاذها أكدت الغدير على جملة من الاحتياطات التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أثناء التعامل مع الألعاب النارية ففي البداية شددت على ضرورة ان يتولى الكبار إشعال هذه الألعاب خارج المنازل بعد اختيار المكان المناسب والذي يجب أن يكون فسيحا وخاليا من أي عوائق أو مواد قابلة للاشتعال ، وطالبت بإرتداء النظارات الوقائية لحماية العيد من أي إصابة ، و نبهت رئيس قسم الطوارئ بمستشفي الملك خالد التخصصي من محاولة إعادة إشعال الألعاب النارية أو محاولة تصنيعها في المنازل .

وشددت الدكتورة على ضرورة عدم فرك العين في حال حدوق أي إصابة – لاقدر الله – ، كما طالبت بعدم غسلها بالماء او محاولة إزالة الشوائب او الأجسام التي قد تكون عالقة بالعين مؤكدة ضرورة التوجه إلى قسم الطوارئ لتلقي العناية الطبية اللازمة متى ما حديث إصابة للعين بسبب إستخدام الالعاب النارية .