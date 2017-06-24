“الداخلية”: مصابو التفجير الانتحاري بـ”أجياد المصافي” غادروا المستشفى باستثناء شخصين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن جميع مصابي التفجير الانتحاري بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم باستثناء شخصين فقط.

وأضاف التركي وفقاً لـ”الإخبارية”، أن الإصابات التي وقعت لهم جراء التفجير لن تعيقهم عن استكمال مناسكهم بصورة طبيعية، مبيناً أن التفجير نتج عنه إصابة 6 من الوافدين إضافة إلى 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

بدورها نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، صوراً تظهر المبنى الذي وقع فيه الانفجار وقد اتضح خلالها آثار الدمار الذي لحق بالمبنى من تخريب كامل وانهيار.