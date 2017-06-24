توقعات بعدم استقرار جوي على مرتفعات جازان وعسير والباحة

قال محلل المناخ تركي الجمعان إن المؤشرات تشير إلى تأثرنا بموسم صيفي عالي المعدل، وإنه على المدى القريب – بمشيئة الله تعالى – من المتوقع أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي على المنطقة اليوم، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ابتداء من اليوم الجمعة على المرتفعات الجنوبية الغربية في الجزيرة العربية.

وفي التفاصيل، وأوضح الجمعان أن حالة عدم الاستقرار الجوي يُتوقع أن تطول مرتفعات جازان وعسير والباحة وبعض أجزاء الطائف بأمطار متفاوتة بشكل عام.

وبيّن محلل المناخ الجمعان أنه مع دخولنا فصل الصيف، وتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، وحركة الشمس الظاهرية شمالاً، ما زالت التوقعات حول الصيف القادم مبكرة نظرًا إلى أنه بعد فترة نشاط التأثير الرئيسي وحركة الرياح الموسمية الرطبة (المونسون)، التي تكون دائمًا في نهاية الصيف وبداية الخريف من أغسطس حتى أكتوبر.

وأكد أن المؤشرات تشير إلى تأثرنا -بحول الله – بموسم صيفي عالي المعدل؛ وذلك يعود إلى أن كثيرًا من النماذج العالمية تتوقع عودة الاحترار على المحيط الهادئ، أو ما يعرف بظاهرة الـنينو El Nino . وذلك الأمر يعد أمرًا رئيسيًّا في جذب JET STREEM ، أو التيار النفاث العلوي الذي يعمل على جذب الرياح الموسمية الصيفية الرطبة في حال حدوث تلك الظاهرة.

ورجح الجمعان أنه على المدى القريب – بمشيئة الله تعالى – من المتوقع أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي على المنطقة اليوم، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ابتداء من اليوم الجمعة على المرتفعات الجنوبية الغربية في الجزيرة العربية. ويُتوقع أن تنشأ هذه الحالة بسبب تعمق الرياح الشرقية على المرتفعات، وتلاقيها مع الرياح الرطبة القادمة من البحر الأحمر. وذلك الأمر يسبب اضطرابًا جويًّا محدودًا مكونًا حالة من عدم الاستقرار الجوي.