المدير العام لمجلس الجمعيات التعاونية يرفع التهنئة للقيادة ويبايع ولي العهد

رفع المدير العام لمجلس الجمعيات التعاونية الاستاذ فواز العنزي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .

وقال: أبايع سمو الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وأتمنى لسموه التوفيق والسداد مشيراً إلى النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحرصه أيده الله على مستقبل الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار ومستقبل الوطن والمواطن