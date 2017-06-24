أمير الكويت يبعث ببرقية إلى خادم الحرمين يستنكر فيها المخطط الإرهابي ضد الحرم المكي

بعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للمخطط الارهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف.

مشيرا سموه رعاه الله إلى أن هذا المخطط الارهابي والذي لم يراع بيت الله الحرام وحرمة هذا الشهر الفضيل وحرمة الانفس التي حرمها الله تعالى يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف ومع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

مؤكدا سموه رعاه الله وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاطفها معها وتأييدها بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ولمواجهة هذه الأعمال الارهابية مجددا سموه موقف دولة الكويت الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية لمحاربته وتجفيف منابعه.