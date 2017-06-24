نادي البراعم بقرية الحجرين يدعوكم لحضور مهرجان العيد

يسر نادي البراعم بالحجرين التابع للجنة التنمية الاجتماعية بقوز الجعافرة بمحافظة صبيا دعوتكم لحضور فعاليات ( مهرجان العيد ) بقرية الحجرين وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً في أول أيام عيد الفطر المبارك في ملعب القرية .

وستكون بداية الفعاليات خاصة بالأطفال لمشاركتهم الفرحة والتعبير عن مشاعرهم بعيد الفطر المبارك وتتضمن الفعاليات أيضاً فقرات للفنون الشعبية وسحوبات على العديد من الجوائز .

والجدير بالذكر أن تكريم الجنود المرابطين بالحد الجنوبي ومن أصيب منهم تعد من أهم وأجمل فعاليات مهرجان العيد بقرية الحجرين هذا العام وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها تجاه جنودنا المرابطين في احتفالات الأعياد .