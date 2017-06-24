هنا تفاصيل رسوم “المرافقين” للعمالة الوافدة

أكدت مصادر أن تحصيل الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة سيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو المقبل، لافتة إلى أن تفاصيل القرار لم تصل بعد للإدارات الحكومية المعنية.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن تحصيل الرسوم للمرافقين سيتم عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للمقيم؛ ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ تدريجياً كل عام حتى يصل في عام 2020 إلى مبلغ 400 في الشهر، وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وأشارت إلى أن الرسوم ستكون على التابعين والمرافقين، مبينة أن التابعين هم الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة، والمرافقين هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل مَن على الكفالة بشكل مباشر.

ونوهت إلى أن الرسوم ستطبق على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، وسيتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

وأضافت أن العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية ستدفع 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال، وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.

وبذلك يكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تزيد على أعداد العمالة السعودية في عام 2018، 5550 ريالاًخلاف رسوم المرافقين، وسيتضاعف المبلغ حتى عام 2020 ليصبح 10350 ريالاً للعام الواحد.

فيما سيكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تساوي أو تقل عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018، 4350 ريالاً خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 ليصبح 9150 ريالاً للعام الواحد.