واتساب سيحصل على ميزة جديدة ضمن المحادثات!

على الرغم من كونه أكثر تطبيقات المحادثة والاتصال استخدامًا حول العالم، إلا أنه ليس أسرعها بتوفير الميزات والخدمات الجديدة. نتحدث هنا عن تطبيق واتساب، الذي يبدو أنه في طريقه لتوفير ميزةٍ طال انتظارها من المستخدمين. يذكر أن الفريق المطور للتطبيق قد قام مؤخرًا بتمديد فترة الدعم لنسخ أندرويد القديمة حتى عام 2020.
في الوقت الحاليّ، يدعم واتساب مشاركة عدد محدود من صيغ الملفات، مثل PDF أو الملفات النصية بصيغة .docs، وذلك بعد أن تم توفير هذه الميزة للمستخدمين عبر تحديثٍ العام الماضي. على الرغم من أهمية هذه الخاصية، إلا أنها لا تزال محدودة وغير قادرة على دعم تبادل الملفات المضغوطة بصيغة zip أو ملفات apk الخاصة بالتطبيقات، بالمقارنة مع تطبيق تيليغرام الذي يوفر دعمًا لعددٍ كبير من صيغ الملفات التي يمكن تبادلها عبر المحادثات.
الآن ووفقًا للعديد من التقارير، بدأ الفريق المطور للتطبيق بطرح دعمٍ جديد لصيغ الملفات التي يمكن تبادلها عبر التطبيق، حيث نشر بعض المستخدمون صورًا تظهر قدرتهم على مشاركة ملفات بصيغة apk، مع تقارير أخرى تؤكد بدعم كافة أنواع صيغ الملفات المضغوطة.
بحسب ما تم نشره حتى الآن، فإن هذه الميزة ستمتلك حدًا أعلى لحجم الملف الذي يمكن مشاركته، حيث لا يمكن أن يتجاوز 100 ميغابايت لهواتف أندرويد و 128 ميغابايت لهواتف أيفون، كما أنها موجودة على نسخة التطبيق المخصصة للحواسيب الشخصية، ولن تكون مقتصرة على نسخة الهواتف الذكية.
لا نعلم متى سيتم طرح الميزة لكل المستخدمين، ولكن من المؤكد أن ذلك سيتم خلال وقتٍ قريب، خصوصًا أنها قد بدأت بالفعل بالوصول للكثير من الأشخاص حول العالم. سيكون بإمكانكم تفقد قدرتكم على مشاركة هذا النمط من الملفات عبر الضغط على زر الإضافة ضمن التطبيق، ومن ثم اختيار “ملف Document”، ومحاولة مشاركة ملف مضغوط بصيغة zip على التطبيق، أو ملف apk.
مصدر هذا الخبر : أردرويد
WhatsApp is rolling out sharing of all file types!
Recently we wrote a post that explained how to share any files in WhatsApp for iOS, downloading an application called Document 6.
It was necessary to import the file in Document 6 that you wanted to share in WhatsApp, but since today things are going to change.
It was a little over a year ago that WhatsApp introduced documents in WhatsApp, allowing to share these file types only: csv, doc, docx, pdf, ppt, pptx, rtf, txt, xls, xlsx and similar.
Since today, WhatsApp is rolling out for iOS, Android, Windows Phone users the possibility to share all file types, allowing you to natively share all archives and media files: it means you will be also able to share photos and videos without be compressed!
Actually the max size allowed is still 128MB for iOS and 100MB for Android (that makes no-compressed videos very difficult to share) but it may be easily changed in future.
You may receive the activation at any time, but note that it’s really slow, because WhatsApp is experimenting this feature for some users only, at the moment. So, you can understand that you have to be very lucky to be one of the first users.
If the feature is enabled for you, you will be able to share all file types also using WhatsApp Web/Desktop (max 64MB).
Let us know on Twitter if you already received this feature and have fun to share uncompressed photos as file in WhatsApp!
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