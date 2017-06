واتساب سيحصل على ميزة جديدة ضمن المحادثات!

على الرغم من كونه أكثر تطبيقات المحادثة والاتصال استخدامًا حول العالم، إلا أنه ليس أسرعها بتوفير الميزات والخدمات الجديدة. نتحدث هنا عن تطبيق واتساب، الذي يبدو أنه في طريقه لتوفير ميزةٍ طال انتظارها من المستخدمين. يذكر أن الفريق المطور للتطبيق قد قام مؤخرًا بتمديد فترة الدعم لنسخ أندرويد القديمة حتى عام 2020.

في الوقت الحاليّ، يدعم واتساب مشاركة عدد محدود من صيغ الملفات، مثل PDF أو الملفات النصية بصيغة .docs، وذلك بعد أن تم توفير هذه الميزة للمستخدمين عبر تحديثٍ العام الماضي. على الرغم من أهمية هذه الخاصية، إلا أنها لا تزال محدودة وغير قادرة على دعم تبادل الملفات المضغوطة بصيغة zip أو ملفات apk الخاصة بالتطبيقات، بالمقارنة مع تطبيق تيليغرام الذي يوفر دعمًا لعددٍ كبير من صيغ الملفات التي يمكن تبادلها عبر المحادثات.

الآن ووفقًا للعديد من التقارير، بدأ الفريق المطور للتطبيق بطرح دعمٍ جديد لصيغ الملفات التي يمكن تبادلها عبر التطبيق، حيث نشر بعض المستخدمون صورًا تظهر قدرتهم على مشاركة ملفات بصيغة apk، مع تقارير أخرى تؤكد بدعم كافة أنواع صيغ الملفات المضغوطة.

بحسب ما تم نشره حتى الآن، فإن هذه الميزة ستمتلك حدًا أعلى لحجم الملف الذي يمكن مشاركته، حيث لا يمكن أن يتجاوز 100 ميغابايت لهواتف أندرويد و 128 ميغابايت لهواتف أيفون، كما أنها موجودة على نسخة التطبيق المخصصة للحواسيب الشخصية، ولن تكون مقتصرة على نسخة الهواتف الذكية.

لا نعلم متى سيتم طرح الميزة لكل المستخدمين، ولكن من المؤكد أن ذلك سيتم خلال وقتٍ قريب، خصوصًا أنها قد بدأت بالفعل بالوصول للكثير من الأشخاص حول العالم. سيكون بإمكانكم تفقد قدرتكم على مشاركة هذا النمط من الملفات عبر الضغط على زر الإضافة ضمن التطبيق، ومن ثم اختيار “ملف Document”، ومحاولة مشاركة ملف مضغوط بصيغة zip على التطبيق، أو ملف apk.

مصدر هذا الخبر : أردرويد



WhatsApp is rolling out sharing of all file types!



Recently we wrote a post that explained how to share any files in WhatsApp for iOS, downloading an application called Document 6.

It was necessary to import the file in Document 6 that you wanted to share in WhatsApp, but since today things are going to change.